企业并购：中铝矿业退出对嘉能可旗下Las Bambas铜矿的竞标--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港/伦敦11月25日 - 熟悉情况的消息人士表示，中国最大的铝生产商--中铝矿业 已经退出竞标嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿，这令其竞争对手中国五矿集团最可能中标。
嘉能可今年宣布出售Las Bambas铜矿，以确保中国当局批准其收购斯特拉塔。北京担忧二者合并后对铜市的影响力过大。
外界一直认为肯定是一个中国买家赢得Las Bambas铜矿，因西方矿商聚焦于削减核心资产，并远离Las Bambas铜矿这种大型项目。Las Bambas铜矿将于2015年开始投产，是近年来出售的最大铜矿之一。
几名消息人士称，对该铜矿的第二轮竞标将于下个月举行，比先前预定的时间晚几周。这可能意味着嘉能可无法达成今年完成出售该铜矿的目标。
中铝矿业和参与竞标的五矿资源 拒绝置评。嘉能可亦拒绝发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。