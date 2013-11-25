企业并购：中铝矿业退出对嘉能可旗下Las Bambas铜矿的竞标--消息

路透香港/伦敦11月25日 - 熟悉情况的消息人士表示，中国最大的铝生产商--中铝矿业 已经退出竞标嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿，这令其竞争对手中国五矿集团最可能中标。

嘉能可今年宣布出售Las Bambas铜矿，以确保中国当局批准其收购斯特拉塔。北京担忧二者合并后对铜市的影响力过大。

外界一直认为肯定是一个中国买家赢得Las Bambas铜矿，因西方矿商聚焦于削减核心资产，并远离Las Bambas铜矿这种大型项目。Las Bambas铜矿将于2015年开始投产，是近年来出售的最大铜矿之一。

几名消息人士称，对该铜矿的第二轮竞标将于下个月举行，比先前预定的时间晚几周。这可能意味着嘉能可无法达成今年完成出售该铜矿的目标。

中铝矿业和参与竞标的五矿资源 拒绝置评。嘉能可亦拒绝发表评论。(完)