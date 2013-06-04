中铝矿业和五矿资源考虑收购嘉能可旗下秘鲁铜矿--消息

路透香港6月4日 - 知情人士对路透透露，中铝矿业3668.HK和中国五矿资源(1208.HK)在考虑竞购嘉能可斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)旗下价值约50亿美元的秘鲁铜矿资产。这两家公司都有中国国企背景。该矿年产量料至少40万吨。

中铝矿业和中国五矿资源无论谁成功并购，都意味着这一秘鲁资产最后都将落入中国相关买家手中。

嘉能可同意出售在秘鲁Cotabambas和Grau省的拉斯邦巴斯(Las Bambas)项目，作为与中国商务部反垄断局达成协议的一部分。为了使中国批准嘉能可以350亿美元收购斯特拉塔，嘉能可宣布出售该项目，甚至还同意让反垄断局批准买家收购。

中国五矿集团旗下的中国五矿资源在香港上市，总部设在墨尔本，执行长为澳洲人Andrew Michelmore。

五矿资源一再表示，其在寻求收购价值10亿至70亿美元的资产，以帮助其实现五年目标，发展成为全球多样化的中等规模矿商。五矿资源在澳洲、老挝、刚果共和国均拥有铜、铅和锌矿。

“我们不能就市场臆测置评，”五矿资源发言人表示。

“中铝矿业在密切关注市场上有价值的并购机会，”中铝矿业在声明中称。“但目前我们尚未就潜在竞购程序做任何决定。”

根据4月达成的交易，嘉能可有三个月的时间开始拉斯邦巴斯项目的出售进程，这是该集团最大的开发项目之一，嘉能可必须在2014年8月底之前找到买家。

消息人士拒绝透露身份，因出售进程是机密信息。路透未能马上联系到嘉能可发表评论。(完)

(编译 李爽 审校 李春喜)

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