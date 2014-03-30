中铝矿业秘鲁铜矿因污染环境被叫停

路透利马3月29日 -中铝矿业3668.HK已暂停其秘鲁Toromocho铜矿作业，此前秘鲁环保当局发现该矿导致两处湖泊受污染。

监管当局周六称，已要求中铝暂停Toromocho铜矿作业，该矿导致有“酸性排水”流入Morococha地区安第斯山上的湖泊。

中铝周六发布声明称，公司已按照当局指示停止排污。

“我们周五收到指示时就予以了执行。铜矿暂停了作业，”中铝秘鲁分公司一位要求匿名的消息人士称。

该消息人士称，中铝未来几天将进行调查并采取相应措施。

秘鲁监管当局称，污染是在3月16-20日期间进行的检查中发现的。

作为秘鲁最大的铜矿之一，Toromocho铜矿在获得48亿美元投资后于去年12月投入运作。若满负荷运作，该铜矿的年产量预计约为30万吨。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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