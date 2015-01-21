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时事要闻 | 2015年 1月 21日 星期三 19:03 BJT

中国称100多名中国伐木人员在缅甸被捕

路透仰光1月20日 - 中国驻缅甸大使馆新闻发言人潘雪松周二称，100多名中国伐木人员因涉嫌非法入境在缅甸被抓扣。

潘雪松表示，使馆代表周一已经抵达克钦邦首府密支那，前往探望100多名被扣押在一所监狱内的中国公民。

潘雪松说，当地政府称这些中国公民非法入境，但被捕人员予以否认。

潘雪松称，使馆正在努力使他们获释。

无法联系到缅甸政府官员发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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