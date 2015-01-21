中国称100多名中国伐木人员在缅甸被捕

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透仰光1月20日 - 中国驻缅甸大使馆新闻发言人潘雪松周二称，100多名中国伐木人员因涉嫌非法入境在缅甸被抓扣。
潘雪松表示，使馆代表周一已经抵达克钦邦首府密支那，前往探望100多名被扣押在一所监狱内的中国公民。
潘雪松说，当地政府称这些中国公民非法入境，但被捕人员予以否认。
潘雪松称，使馆正在努力使他们获释。
无法联系到缅甸政府官员发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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