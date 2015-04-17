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中国财经 | 2015年 4月 17日 星期五 16:30 BJT

中国3月全社会用电量4448亿千瓦时 同比降2.2%--国家能源局

路透北京4月17日 - 中国国家能源局公布，3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比下降2.2%；首季全社会用电量则同比增长0.8%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合一季度数据看，用电量增速放缓首先反映工业运行不容忽视的下行压力。

中国2014年全社会用电量55,233亿千瓦时，同比增3.8%。

能源局网站新闻稿显示，1-3月，全国全社会用电量累计12,901亿千瓦时。分产业看，第二产业用电量9,079亿千瓦时，同比下降0.6%；第一产业用电量171亿千瓦时，下降1.9%；第三产业用电量1,749亿千瓦时，增长7.0%；城乡居民生活用电量1,901亿千瓦时，增长2.6%。

数据并显示，1-3月，全国发电设备累计平均利用小时为954小时，同比减少84小时。其中，水电设备平均利用小时为609小时，增长58小时；火电设备平均利用小时为1,106小时，减少122小时。

1-3月，全国电源新增生产能力（正式投产）1,807万千瓦，其中，水电159万千瓦，火电994万千瓦。（完）

更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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