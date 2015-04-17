中国3月全社会用电量4448亿千瓦时 同比降2.2%--国家能源局

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月17日 - 中国国家能源局公布，3月全社会用电量4,448亿千瓦时，同比下降2.2%；首季全社会用电量则同比增长0.8%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合一季度数据看，用电量增速放缓首先反映工业运行不容忽视的下行压力。
中国2014年全社会用电量55,233亿千瓦时，同比增3.8%。
能源局网站新闻稿显示，1-3月，全国全社会用电量累计12,901亿千瓦时。分产业看，第二产业用电量9,079亿千瓦时，同比下降0.6%；第一产业用电量171亿千瓦时，下降1.9%；第三产业用电量1,749亿千瓦时，增长7.0%；城乡居民生活用电量1,901亿千瓦时，增长2.6%。
数据并显示，1-3月，全国发电设备累计平均利用小时为954小时，同比减少84小时。其中，水电设备平均利用小时为609小时，增长58小时；火电设备平均利用小时为1,106小时，减少122小时。
1-3月，全国电源新增生产能力（正式投产）1,807万千瓦，其中，水电159万千瓦，火电994万千瓦。（完）
更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数