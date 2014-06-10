版本:
中国
中国财经 | 2014年 6月 10日 星期二 17:15 BJT

中国5月汽车销量同比增长8.5%--中汽协

路透北京6月10日 - 中国汽车工业协会周二公布，中国5月汽车销量同比增加8.5%，因通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)等国外车商持续录得强劲成长。

中国汽车工业协会一位官员在北京记者会中说，中国5月汽车销量为191万辆。

今年1-5月的中国汽车销量为984万辆，较上年同期增加9%。

中国汽车工业协会预计，中国汽车市场今年增长8-10%，慢于去年13.9%的增速。

5月美国汽车制造商通用汽车和福特汽车持续从中国强劲的需求中获益，销量分别增长9.2%和32%。

多数日本品牌5月销量放缓。丰田汽车(7203.T)销量增长2.7%，而过去几个月为两位数成长。日产汽车销量增长放缓至3.1%。(完)

(编译 李婷仪/王翔琼；审校 田建华/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐