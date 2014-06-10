中国5月汽车销量同比增长8.5%--中汽协

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月10日 - 中国汽车工业协会周二公布，中国5月汽车销量同比增加8.5%，因通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)等国外车商持续录得强劲成长。
中国汽车工业协会一位官员在北京记者会中说，中国5月汽车销量为191万辆。
今年1-5月的中国汽车销量为984万辆，较上年同期增加9%。
中国汽车工业协会预计，中国汽车市场今年增长8-10%，慢于去年13.9%的增速。
5月美国汽车制造商通用汽车和福特汽车持续从中国强劲的需求中获益，销量分别增长9.2%和32%。
多数日本品牌5月销量放缓。丰田汽车(7203.T)销量增长2.7%，而过去几个月为两位数成长。日产汽车销量增长放缓至3.1%。(完)
(编译 李婷仪/王翔琼；审校 田建华/张荻)
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