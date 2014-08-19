中国军方高官称腐败影响军队战斗力

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京8月19日（记者 Ben Blanchard/Megha Rajagopalan） - 中国与其他国家在海洋问题上的紧张局势升温之际，现任和退役中国军官以及官方媒体担心腐败问题将影响中国军队的战斗力。
近月官方媒体有文章将军队腐败问题与当初甲午战败的北洋海军相提并论。
原中央军委副主席徐才厚和原解放军总后勤部副部长谷俊山的落马凸显了军队内部的腐败。
令一些将军和其他中国专家担忧的是买官卖官行为导致用人的不公。
“你出的军费再多，出了这些贪官污吏也永远不够，”退役少将罗援上周对《澎湃新闻》说道。
“比如徐才厚和谷俊山，现在公布的这些贪官，他们侵占的资金已经几十亿，上百亿，我们能建多少战机？所以贪腐不除，中国未战先败。”
路透无法联系到徐才厚和谷俊山进行评论。不清楚他们是否有律师。
中国国防部没有对路透有关中国军队腐败问题的置评请求作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
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