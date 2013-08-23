中移动4G设备招标结果出炉 华为中兴拿下过半市场份额--报载

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透北京8月23日 - 上海证券报周五报导，备受业界关注的中移动TD-LTE(4G)设备招标结果出炉，华为、中兴通讯拿下超过一半的市场份额，这意味着，两大巨头进一步巩固了TD-LTE供应商第一阵营的地位。
报导称，2013年中移动4G设备招标各家供应商的份额大致为，华为与中兴通讯分别占据约26%份额，爱立信，上海贝尔、诺西各占11%的份额，大唐移动占9%份额，剩下的被烽火移动等厂家争得，不过最终结果还需相关部门审核。
本次招标启动于6月份，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇。TD-LTE是中国主导的第四代移动通讯(4G)标准，目前国内由以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)负责建设。
报导并指出，除4G设备，中移动此前还启动了4G终端的招标，中兴通讯、大唐电信等企业也纷纷入围。
今年7月，中国国务院常务会议曾表示，要实施“宽带中国”战略，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放第四代移动通讯(4G)牌照。（完）
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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