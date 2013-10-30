中国移动官网打4G广告 或暗示与苹果“好事”将近

路透北京10月30日（记者 Paul Carsten） -中国移动(0941.HK)在官网为4G移动网络打广告，引发外界预期该公司与苹果(AAPL.O)可能最早会在下周宣布期待已久的iPhone销售协议。

该公司官网主页显示了一张卡通龙卷风的图案，附带着“4G来袭”和“11·9---11·11”的字样。（www.10086.cn/1111）

广告链接页面显示了两张与iPhone相似的智能手机图片，还配有“新机特惠？最新？最优惠？”等文字。

记者就此寻求置评，中国移动表示没有进一步的详情，苹果驻中国官员则不愿发表评论。

中国移动是国内唯一没有引入iPhone手机的运营商，该公司一直在大规模投资建设4G网络。

中国政府有望在年底发放4G牌照。苹果4G版iPhone 5S和iPhone 5C已获工信部入网许可。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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