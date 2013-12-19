中国移动称与苹果谈判仍在进行中

路透台北12月18日 -中国移动董事长奚国华称，与苹果的合作谈判仍在进行中。此前，业界普遍揣测双方即将宣布签订合作协议。

奚国华周三在广州一次会议间隙对记者称，没有与苹果iPhone有关的信息要发布。

若双方达成合作，将有助于苹果在全球市场与韩国三星电子(005930.KS)竞争。此项合作，可望为苹果带来数十亿美元营收。

《华尔街日报》本月稍早报道称，相关消息将在“12月18日左右”宣布。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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