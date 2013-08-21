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时事要闻 | 2013年 8月 21日 星期三 09:13 BJT

中国移动广东公司前董事长徐龙涉嫌严重违纪被查

路透8月20日 - 据中新社报道，中国移动广东公司董事长、总经理徐龙涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查

报道称，徐龙已于上周五被广东省纪委带走调查。

中国移动周二发布电子邮件声明称，徐龙已被免去中国移动广东公司董事长、总经理、党组书记职务。

广东省纪委现在无法就此发表评论，记者目前也联系不到徐龙对此置评。

根据国内媒体报道，过去几年来，中国移动已有多名高管因涉嫌贪污受贿受到调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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