（重发）中国商务部长预计今年全年FDI约7850亿元人民币 ODI增至1.12万亿元

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路透北京12月26日 - 中国商务部部长高虎城周一表示，今年双向投资进入新阶段，吸引外资提质增效，预计全年实际吸收外资（FDI）约7,850亿元人民币（折合1,260亿美元）；对外投资快速增长，预计全年非金融类对外直接投资（ODI）1.12万亿元。

商务部网站刊登他在全国商务工作会议上讲话称，今年中国进出口实现回稳向好，回稳表现为降幅收窄，同时走势逐季回稳，向好表现为结构优化。明年将进一步增强对外贸易综合竞争力，巩固外贸回稳向好势头；优化法治化营商环境，打造利用外资的“制度高地”。

商务部官方微博商务微新闻援引外资司司长唐文弘在同一场合表示，明年将持续推进外资管理体制改革，加快推进《外国投资法》立法进程，保持外资政策稳定、透明、可预期；还要进一步推动各领域开发，缩减自贸试验区负面清单，在外国投资者投资意愿强烈、风险可控的领域加大开放力度。

在优化外资布局上，唐文弘称，鼓励外商扩大中西部地区投资，支持加工贸易向中西部梯度转移。

商务部此前数据显示，中国前11月FDI累计7,318亿元人民币，同比增长3.9%，前11月ODI为10,696.3亿元，同比增长55.3%。ODI规模已超过FDI，去年两者分别为1,262.7亿美元和1,180.2亿美元。

高虎城表示，明年还将促进对外投资合作健康有序发展，提升全球配置资源能力；抓好自贸试验区制度创新和成果复制推广；深化多双边经贸合作，推动国际贸易和投资自由化便利化。

商务部贸易救济调查局局长王贺军则在会上介绍，2016年，全球经济复苏乏力，贸易保护主义抬头，中国面临贸易摩擦高发成为新常态。根据世贸组织统计，2016年世贸成员发起的贸易救济调查月均数量达到2009年以来的最高点，中国已连续21年成为遭遇反倾销调查最多的国家，连续10年成为遭遇反补贴调查最多的国家，近期全球有三分之一的调查针对中国。

他指出，2016年全年（截至12月21日）共27个国家（地区）对中国发起贸易救济调查117起，平均每三天一起案件，涉案金额总计139.8亿美元，案件数量和涉案金额同比上升了34.5%和71.5%。

此前海关数据显示，中国11月以美元计价进出口数增幅双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。不过，中国1-11月以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降6.2%。[nL4S1E31VL]今年的外贸目标没有具体数值，是“实现全年外贸回稳向好”。（完）