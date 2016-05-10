洛阳钼业以26.5亿美元收购刚果一世界级铜钴矿56%权益

路透上海5月10日 - 中国洛阳乐川钼业集团股份有限公司(603993.SS)(3993.HK)周一稍晚刊登公告称，其全资子公司CMOC Limited已与Freeport-McMoRan Inc.(FCX.N)签署约束性协议，以26.5亿美元现金以及1.2亿美元的或有对价，收购刚果的世界级铜钴矿Tenke Fungurume的56%权益。

根据双方约定，在截止2109年底的两年期间，若平均铜价超过每磅3.5美元，洛阳钼业需额外支付6,000万美元，以及平均估价超过每磅20美元时需支付6,000万美元。交易对价资金将自洛阳钼业持有的现金和授信，预计交易在今年四季度完成。

另外，Freeport-McMoRan还给予洛阳钼业独家排他权，能以1亿美元收购其在芬兰的Kokkola钴精炼厂中的权益以及以5,000万美元收购其在刚果的Kisanfu勘探项目中的权益。这两项潜在收购将由年底前双方达成的约束性协议决定。

Tenke铜钴矿的交易完成，还需一些前提条件，包括Freeport-McMoRan的合资伙伴Lundin Mining Corporation不行使其优先权，中国监管部门批准以及洛阳钼业股东会批益。

Tenke Fungurume铜钴矿去年产铜20.4万吨，生产钴金属1.6万吨，铜的净现金成本约为每磅1.21美元。截止去年底，该矿拥有证实和概略级别铜储量380万吨，含钴金属50万吨，可支持约25年的开采。去年收入为13.84亿美元，EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的盈利）为5.13亿美元。

这项收购将为洛阳钼业增加一座世界级在产铜钴矿，使公司成为世界顶级铜生产商和最大的钴生产商之一。

洛阳钼业4月底还与Anglo American plc（英美资源）(AAL.L)签订买卖协议，以15亿美元收购后者的铌和磷业务。这项收购可使洛阳钼业成为巴西第二大的磷生产商及全球第二大的铌生产商。

洛阳钼业A股股票自4月28日起停牌，停牌前收在3.37元人民币。公司称，因交易涉及境外资产收购且交易方案较为复杂，公司正编制重大资产重组预案，公司A股将继续停牌。公司H股本周一临时停牌，并将继续停牌，以待刊登详情公告。（完）