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中国财经 | 2016年 12月 14日 星期三 17:11 BJT

中国发改委：周四起国内汽、柴油价格每吨分别提高435元和420元

路透北京12月14日 - 中国国家发展改革委员会周三称，自2016年12月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高435元和420元人民币。

发改委要求中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

"我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。"发改委称。

中国前次成品油调价是自11月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高175元和170元。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)

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