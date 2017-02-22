网宿科技以211亿日圆收购日本KDDI旗下CDNW公司97.82%股权

路透上海2月22日 - 中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技(300017.SZ)加速其全球产业布局。公司周二稍晚公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI(9433.T)持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。

公告显示，网宿科技将透过全资子公司香港网宿收购CDNW，网宿将向香港网宿增资1.52亿美元，同时以内保外贷形式为香港网宿向银行贷款进行担保，担保额为4,500万美元。

另外，上周四香港网宿还与俄罗斯CDN-VIDEO LLC公司的股东签署协议，以4.305亿卢布（折5,163.4万元）收购该公司70%股权。

CDNW总部位于韩国，并在美国、英国、中国、日本和新加坡设有子公司，为一家全球性的CDN服务提供商，目前CDNW在韩国CDN市场排名第一，在日本CDN市场排名前三。而CDN-VIDEO LLC是俄罗斯一家领先的CDN服务提供商，为客户提供网站加速、视频直播和点播加速等内容分发服务，其CDN网络覆盖俄罗斯及独联体区域，服务于400多个客户。

网宿科技称，通过本次收购，公司能够充分利用CDNW的全球化运营架构，大大节约公司业务全球化的时间，同时能够将双方优势节点资源进行整合，加速健全全球范围内的高效内容分发网络。另外，网宿科技可以更有能力抓住“中国驱动的跨境流量”趋势下新增跨境海淘、跨境电子商务客户带来的新增业务商机，进一步巩固和加强公司的全球行业地位。

网宿科技主营业务是为客户在全球范围内提供CDN、互联网数据中心（IDC）服务及云计算服务，自2010年开始进入海外市场，目前海外CDN节点覆盖亚洲、欧洲、美洲以及中东和非洲的几十个国家及地区。

网宿科技因筹划重大事项，2月10日起持续停牌，停牌前收报49元。因深交所需对本次重组材料事后审核，公司暂不复牌。（完）