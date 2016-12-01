中国11月制造业服务业PMI双升至逾两年高位 经济企稳之势进一步确立（更新版）

（新增更多细节和评论）

路透北京12月1日 - 先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

不过，样本更偏重中小企业的财新制造业PMI则有所回落，官方制造业数据也显示小型企业生产经营状况仍明显不如大中型企业，意味着企稳基础尚不牢固，未来仍需稳增长政策给予支持。

“制造业增长动能加快，中采制造业PMI连续四个月在扩张区间内上升，并升至逾两年高点，带动企业投资和经济增长加速，四季度中国经济增速稳定。”国金证券大类资产资深分析师徐阳点评道，制造业的扩张加速意味着中国经济增长动能上升，未来货币政策料将继续保持稳健，并有可能边际收紧。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.7，高于路透调查预估中值51.0，并创下2014年7月来最高点，当时亦为51.7。11月官方非制造业商务活动指数自上月的54升至54.7，也创下2014年7月来最高。

“总体回升符合预期，和生产信心恢复有关系，其他指标也有不同程度的好转。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，数据回暖与英国脱欧后全球量化宽松，以及中国房地产滞后效应仍在有关，因为三季度全球都形成了小的回升周期，再加上特朗普表达了希望将美国增长率由2%提高到4%的意愿，大幅提升了企业家的信心。

他预计，中国今年四季度和全年GDP增长都将达到6.7%，完成年内经济增长目标已是“板上钉钉”。

从分类指数看，生产、新订单、价格、原材料库存等主要指数环比均回升。统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，目前企业采购意愿增强，11月生产指数和新订单指数为53.9和53.2，分别比上月上升0.6和0.4个百分点，均创今年高点。进出口也有所改善，新出口订单指数和进口指数为50.3和50.6，分别高于上月1.1和0.7个百分点，双双回升至临界点以上，且为年内高点。

他同时指出，消费品制造业扩张继续加快。11月消费品制造业PMI为53.2，比上月上升1.5个百分点，其中农副食品加工业、食品及酒饮料精制茶制造业、汽车制造业等行业PMI均在53.0以上，延续了较快的扩张态势。

非制造业亦在11月加速增长，赵庆河指出，服务业继续向好，当月商务活动指数比上月上升1.1个百分点至53.7，为年内高点。受“双十一”促销活动等因素影响，批发零售、邮政快递、装卸搬运及仓储等行业经营活跃，业务总量增长较快。服务业市场需求继续向好，新订单指数为51.2，比上月上升0.8个百分点，连续三个月高于临界点。

而随着制造业扩张步伐的加快，与之相关的生产性服务业实现快速增长，其商务活动指数为61.1，比上月上升5.6个百分点。不过随着冬季气候逐渐转冷，建筑业生产增速呈现季节性回落，其商务活动指数为60.4，比上月回落1.4个百分点。

同日财新/Markit联合公布，中国11月制造业PMI小幅下滑至50.9，低于上月的51.2，但仍为2014年7月以来的次高，且该指数已经连续五个月在50上方运行。

浏览官方与财新PMI图表，点选链接：tmsnrt.rs/2fSOLc2

持续回暖的PMI数据对国内股市有所提振，中国股市沪综指.SSEC高开高走震荡走升，早盘收涨0.52%。

**企稳基础不牢**

尽管中国制造业回暖之势进一步确立，但小型企业生产经营状况仍然不佳，样本更偏重中小企业的财新制造业PMI有所回落，官方制造业中的小型企业PMI走势也与大中型的上涨相背离，显示目前中国经济企稳基础依然不牢。

赵庆河表示，小型企业生产经营状况仍明显不如大中型企业。11月小型企业PMI为47.4，低于上月0.9个百分点，继续位于收缩区间，而且降幅有所加大。

他指出，企业生产经营中仍存在一些困难，反映原材料价格和运输成本上涨的企业比重超过三成，为近三年的高位。近期人民币汇率出现较大波动，进口原材料成本有所增加，对计算机通信及其他电子设备制造业等行业影响较大。

海通证券宏观分析师姜超等称，11月官方制造业PMI原材料购进价格大幅上升至68.3，创11年4月以来新高，印证商品价格整体涨幅较高，预测11月PPI环比涨1%。原材料库存续升至48.4，产成品库存回落至45.9，需求改善带动产成品库存去化，企业为扩张生产而补充原材料库存，呈主动补库存。

他们指出，本轮经济短期回稳表现为库存逐渐由去化转为回补。从中观行业看，地产、汽车、家电、煤炭等行业库存均回升。但当前地产销量、发电耗煤增速已现回落，而价格飙涨或难持续，主动补库存或将较快转为被动补库存，也制约未来经济改善。

李慧勇认为，PMI价格指数的上涨并不构成通胀压力，且不会影响目前的货币政策，“产能过剩仍然是主要矛盾，现在的价格上涨只是超跌后的反弹，更多的是来自供给层面而非需求层面，和过去的大周期上涨是迥然不同的。”

他认为，伴随着价格上涨，主要的大宗商品都到了盈亏平衡线，企业恢复生产的意愿将加强，潜在的产能释放压力也会使得价格很难再次大幅上涨。因为今年的基数是前低后高，明年会导致同比涨幅前高后低，涨幅趋缓，会使得价格传导受阻。

他并预计，未来的重点将由政策转向改革，但是伴随着明年二季度开始经济下行压力再次显现，明年全年的重点仍然是保增长，要通过保增长对冲地产下滑、汽车下滑和顺差下滑的三大压力，预计财政、货币政策仍会维持现基调。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月

51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

16年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月

54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）