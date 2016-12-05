数据观测：外需回暖中国11月进出口同比降幅料续收窄 但贸易顺差回落

--调查结果:

指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -5.0 -8.0 ~ -1.0 -7.3 -6.8 43

进口(%) -1.3 -10.0 ~ 4.0 -1.4 -8.7 43

贸易顺差(亿美元) 463.0 396 ~ 560 490.6 541.0 43

外汇储备（万亿美元） 3.09 3.05 ~ 3.25 3.12 3.44 26

--数据要点：

路透综合43家机构预测中值结果显示，中国11月进、出口同比降幅料继续收窄，其中出口降幅有望缩窄至-5%，进口降幅略收窄至-1.3%，贸易顺差或小幅回落至463亿美元。

招商证券宏观团队分析，经济数据显示美国下半年经济形势出现改善，日本制造业PMI连续五月回升且已维持在景气区间，欧元区制造业PMI和综合PMI均达到了年内最高水平，显示发达国家的经济形势和需求不弱。但美元快速走强对新兴市场有冲击，且会导致其他货币结算的贸易受到显着压缩，对英欧出口在近期突然低迷即是证明。预计11月出口仍偏弱。

进口方面，招商证券宏观团队指出，由于接近年末，工业生产仍然稳定将使进口需求维持坚挺；同时，大宗商品价格环比有所上涨，因此预计进口增速将保持稳定。

“11月PMI新出口订单指数50.3，回升1.1，波罗的海乾散货指数等各条航运指数本月均大幅回升，显示全球贸易货运正在回暖。”华融证券首席经济学家伍戈撰文称。

此外，兴业证券的预测指出，二季度以来人民币兑美元贬值，对出口是有利的因素。

人民币兑美元即期11月下跌1.69%，创去年811汇改以来最大月度跌幅。11月下旬人民币兑美元收盘价最低跌至6.9189元，创近八年半新低。

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。而顺差维持一定规模，对人民币汇率支撑力度有限。

中国商务部发言人沈丹阳此前表示，中国无意通过汇率贬值扩大出口，总体看中国外贸回稳向好的趋势没有改变，但外贸不确定因素确实在增加；要实现全年目标，需要付出艰苦努力。

路透综合26家机构预测中值结果显示，11月中国外储料减少300亿美元左右至3.09万亿美元。瑞银中国认为，外储下降的主要来源依然是11月主要货币对美元明显贬值带来的外储估值变动；同时外汇流出压力也在加剧。

“11月随着人民币对美元明显贬值，外汇流出压力可能有所加剧。鉴于美国大选落幕之后主要货币均对美元明显贬值、且欧美发达国家政府债券价格显着下跌，估值效应可能对外汇储备造成约550亿美元的负面拖累。”瑞银中国经济评论称。（完）