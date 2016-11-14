高基数导致中国10月财政支出同比大降 亦凸显地方财力吃紧

路透北京11月14日 - 中国财政部周一公布财政收支数据显示，前10月收入完成预算的87%，支出完成预算的82%，收不抵支赤字收窄至1.1万亿元人民币，但较前三季度的赤字1.46万亿明显收窄。

而10月当月财政支出却出现负增长，当月全国一般公共预算支出11,819亿元，同比下降12.5%。一方面与去年同月地方支出基数较高（增长39.9%）有关，另一方面也反映地方财力吃紧的现状。

从数据对比不难看出，1-10月累计，全国一般公共预算收入136，759亿元，完成年初预算157,200亿元的87%；全国一般公共预算支出147,775亿元，同比增长10%，完成年初预算180,715亿元的82%。

但地方财力却明显吃紧，1-10月地方一般公共预算本级收入74,168亿元，同比增长6.7%，同口径增长9.6%；地方一般公共预算支出126,322亿元，同比增长10.8%，收不抵支缺口达52,154亿元。

而年初预算报告中安排的地方财政赤字为7,800亿元，全国赤字规模是2.18万亿元，比2015年增加5,600亿元。

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相较以往财政部发布数据时通常会有对下一阶段财政收支情况的展望，10月份发布的财政收支数据新闻稿中却只有数据鲜见文字说明。

财政部此前公布发布的9月数据显示，中国1-9月全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%；当时财政部并预计，今年第四季度，受经济下行压力持续、营改增政策性减收效应进一步显现等影响，财政收入形势依然严峻。

“加强财政运行监测分析，积极做好预研预判，切实采取有效措施，促进财政收入平稳增长。 ”财政部当时称。[L4T1CP1GX]

主体税种方面，10月份国内增值税4,882亿元，同比增长75.6%；营业税23亿元（为清理补缴的尾款），同比下降98.8%。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收、营业税减收。

国内消费税915亿元，同比下降10%，主要受产销量下滑等影响，卷烟和成品油消费税减收较多。

企业所得税3,769亿元，同比增长9.4%。个人所得税708亿元，同比增长22.5%。其中，财产转让所得税增长91.4%，主要是二手房交易活跃以及限售股转让去年基数低等影响。

1-10月累计，国有土地使用权出让收入26,546亿元，同比增长15.2%；相关支出25,750亿元，同比增长9.3%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）