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中国财经 | 2016年 11月 14日 星期一 10:07 BJT

中国10月工业增加值同比增6.1% 1-10月投资增长8.3%--统计局

路透北京11月14日 - 中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略低于路透调查预估中值6.2%；前10月固定资产投资同比增长8.3%，高于路透预估的8.2%。

数据并显示，10月社会消费品零售总额同比增长10%，低于路透调查预估中值10.7%。10月工业、投资和消费环比分别增长0.50%、0.58%和0.71%。

统计局并公布，1-10月民间固定资产投资同比增长2.9%。

统计局提供的新闻稿指出，10月国民经济保持平稳运行，新动能加快成长；但国内外环境依然复杂、不确定不稳定因素较多，经济企稳基础仍不牢固。

以下为中国10月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

10月实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6.1 6.2 6.1 6.0~6.5 5.6

固定资产投资(不含农户)(1-10月) 8.3 8.2 8.2 8.0~8.6 10.2

社会消费品零售总额 10.0 10.7 10.7 10.2~11.0 11.0

注：固定资产投资前值为1-9月数据。

（完）

(发稿 张晓翀；撰写 李子木；审校 乔艳红)

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