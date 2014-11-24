中国将投资456亿美元打造中巴经济走廊

路透了解到的消息显示，中国政府和银行将向中国企业提供融资，未来六年在巴基斯坦建设总规模456亿美元的能源和基础设施项目。相关协议是巴基斯坦总理谢里夫本月稍早访问中国期间达成的，中国企业将作为营利性单位经营这些项目。路透