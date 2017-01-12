中国12月社融规模增量1.63万亿元 较上年同期少1855亿--央行

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透上海1月12日 - 中国央行周四公布，2016年12月社会融资规模增量为1.63万亿元人民币，比上年同期少1,855亿元。
刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，2016年社会融资规模增量累计为17.8万亿元，比上年多2.4万亿元；12月末社会融资规模存量为155.99万亿元，同比增长12.8%。
数据并显示，2016年对实体经济发放的人民币贷款增加12.44万亿元，同比多增1.17万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少5,640亿元，同比少减788亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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(发稿 吴芳/吕雯瑾；审校 张喜良)
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