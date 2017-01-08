去年末中国外储创近六年新低全年降幅缩至近一成 主因维稳汇率

路透北京1月7日 - 中国央行周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。

外管局网站新闻稿指出，从12月的情况看，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用，影响外汇储备规模出现下降。

“从(2016)全年的情况看，央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因。估值方面，非美元对美元总体贬值和资产价格变化也对外汇储备规模造成影响。”外管局称。

央行数据显示，2016年12月末中国外汇储备创2011年2月末以来新低，环比则减少411亿美元，降幅为1.3%，为连续六个月下降。中国2015年外汇储备下降13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。

申万菱信研究团队预计，1月外储余额继续走低可能性较大。美国经济动能持续，美元长期走强趋势不变，中美利差持续收窄，估值损失与资本外流压力不减。对债市而言，外储持续收缩加大基础货币缺口，在跨境资本外流掣肘下央行货币政策难以宽松，加剧市场流动性紧张预期。

外管局新闻稿并称，从影响外汇储备规模变动的因素看，主要包括：央行在外汇市场的操作；外汇储备投资资产的价格波动；由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动可能导致外汇储备规模的变化。

因中国经济不振及美联储加息等外围市场影响，人民币兑美元即期2016年下跌6.6%，贬值幅度创纪录新高。

外管局并提到，根据国际货币基金组织关于外汇储备的定义，外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用记账时会从外汇储备规模内调整至规模外，反之亦然。

央行同时公布，12月末官方储备资产中黄金储备为678.78亿美元，环比减少19亿美元。以盎司计，12月末黄金储备持平于5,924万盎司

中国官方储备资产(单位：亿美元)

时间 外汇储备 黄金 黄金(万盎司) USD/SDR SDR计值外储

12-2016 30,105.17 678.78 5,924 0.743864 22,394.15

11-2016 697.85 5,924 0.738682 22,541.61

30,515.98

10-2016 31,206.55 753.48 5,924 0.7278820 22,714.69

09-2016 31,663.82 781.69 5,911 0.7164280 22,684.85

08-2016 31,851.67 771.75 5,895 0.7171840 22,843.50

07-2016 32,010.57 788.90 5,879 0.7176790 22,973.31

06-2016 32,051.62 774.29 5,862 0.7148760 22,912.93

05-2016 31,917.36 704.75 5,814 0.7128200 22,751.33

04-2016 32,196.68 747.51 5,814 0.7055520 22,716.43

03-2016 32,125.79 714.85 5,779 0.7098140 22,803.34

02-2016 32,023.21 710.06 5,750 0.7239480 23,181.02

01-2016 32,308.93 635.70 5,718 0.7243770 23,403.85

(完)

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