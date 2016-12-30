分析：年终财政投放担纲主力 托底维稳后中国央行中性态度未改

作者 边竞

路透上海12月30日 - 2016年最后一周在年终财政资金投放的护航下，中国银行间市场资金面相对平稳度过跨年考验，央行公开市场则借势转向净回笼；央行此前在债市危急时刻接连出招托底维稳，以避免系统性风险爆发，随着市场情绪平复，央行随即收力表明中性态度仍未改。

分析人士指出，不论从中央经济工作会议定调以及随后央行的表态看，在确保守住底线的基础上，防风险挤泡沫将是明年央行关注的重中之重，除外汇占款流失压力犹在仍需被动进行基础货币投放外，短期内难见货币政策的放松空间。

他们并认为，短期内央行仍会倚重公开市场逆回购、中期借贷便利（MLF）和常备借贷便利（SLF）等定向工具，考虑到降杠杆以及汇率贬值压力等制约因素仍在，降准大招依旧慎用；不过考虑到资金外流势头未减，若定向工具扶助力不从心，中期看降准的可能性也不能完全排除。

“央行也说了触到底线的时候才会‘保’，说明明年政策还是中性偏向保守的。”北京一券商分析师称。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮预计，明年上半年以“防风险+稳汇率”为主，一季度稳汇率的任务比较重，货币政策中性偏紧；下半年则以“稳增长+稳物价”为主，不排除降准的可能性。

中国人民银行研究局局长徐忠表示，从根本上说，“保”是基于底线思维，是非常态下应对危机的机制和措施，保的是底线，只有形势发展到底线时才需要保。就金融风险而言，“保”就是要守住不发生系统性金融风险的底线。而过度追求“保”，必然妨碍市场配置资源的效率。

华东一银行交易员表示，一方面央行在上周维稳市场行动中大规模投放，为舒缓年底流动性打了不小的提前量，此外最后几日的财政投放也是预期之中的，公开市场顺势减力，一放一收也顺理成章。

中信证券固收研究团队指出，从历史数据看，2011年起每年12月财政存款投放量都稳定在万亿元以上，其中2013年和2015年更是接近了1.5万亿元。近期货币市场紧张状况有所缓解，央行在此时点公开市场对冲回笼，也属于配合财政投放的针对性政策选择。

他们认为，中长期看，流动性碎片化、周期化的特征仍会贯穿2017年，因此央行主要采用公开市场+MLF+SLF操作并配合以窗口指导进行流动性调控的模式也料将延续，但从“去杠杆”的中心目标出发，资金价格大幅走低的可能性已不大。

央行公开市场本周净回笼2,450亿元，其中今日进行总额2,500亿元逆回购，单日净投放1,000亿元，结束此前连续五日净回笼。周一和周二公开市场仍为7/14/28天三个期限品种组合操作，而因到期日临近春节或落在节日期间，周三至周五28天期逆回购缺席。

尽管本周公开市场转为净回笼，但在财政投放助力下，年内资金面相对平稳，仅前半周非银机构跨年需求的结构性矛盾相对突出，其中在交易所市场体现得更为明显。

上海证交所隔夜质押式回购利率周三尾盘一度飙升至33%，创近三个月以来高点，不过周四起非银融入明显改观，资金价格也自高位快速回落。

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**降准短期无望，中长期空间犹存**

近期有关降准的讨论又再度热络起来，不过在中央经济工作会议刚刚为明年货币政策定调为稳健中性，而且目前维稳人民币汇价也是央行的主要任务，短期内就降准的可能性甚微。

结合当前大环境来看，外汇占款持续滑落，央行需要持续弥补流动性缺口，即便选择降准，也已不能简单理解为货币政策的主动宽松；而近一年来依靠逆回购和MLF滚动加量，央行虽然也实现了政策目标，但目前两者合计超过4万亿的存量规模已巨，进一步扩张空间料逐步受限，中长期看，以降准替换逆回购及MLF的操作空间犹存。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮谈到，在经济未能实质企稳前，货币政策不存在收紧空间，然而流动性冲击若持续，也不能排除降准的可能。明年外汇流出形势仍不容乐观，加上逾4万亿元的公开市场逆回购及MLF到期，基础货币投放的压力只增不减，降准的逻辑依然成立。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩则表示，“要是时间跨度在2017年，那我认为（降准）有戏，要是近期，央行在努力保人民币汇率7呢，怎么可能在这个时候降准呢？”

他进一步指出，从补充流动性的角度来看，降准确有需求，但是考虑到人民币贬值预期、防范资产泡沫和金融风险的因素，未必即刻会实施，具体还要看国际国内金融市场形势的进一步发展。央行现在是要降债市杠杆，降金融机构杠杆，防止美联储加息等外部冲击引发国内金融市场动荡，避免形成系统性风险。

他认为，从这个角度来说，央行即便降准，也会回收其他政策工具释放的流动性。今年中央经济工作会议对流动性的描述是维护基本稳定，对货币政策的描述则是保持稳健中性，所以即便明年降准，流动性也不会像今年上半年那么宽松了。

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周三建议称，应择机调低银行存款准备金率，适度对冲由MLF（中期借贷便利）和PSL（抵押补充贷款）投放出去的基础货币，进行合理有效的切换。

央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。（完）