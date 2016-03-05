中国“十三五”(2016-2020年)经济社会发展主要指标

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月5日 - 中国周六发布的“十三五”规划纲要草案提出，2016年至2020年经济社会发展主要目标如下：
“十三五”经济社会发展主要指标
2015年 2020年 变动幅度 属性
国内生产总值(万亿元) 67.7 >92.7 年均>6.5% 预期性
服务业增加值比重(%) 50.5 56 累计[5.5] 预期性
城镇化率(%)(常住人口) 56.1 60 累计[3.9] 预期性
研究与试验发展经费投入强度(%) 2.1 2.5 累计[0.4] 预期性
居民人均可支配收入增长(%) - - 年均>6.5% 预期性
城镇新增就业人数(万人) - - 累计[5,000] 预期性
基本养老保险参保率(%) 82 90 累计[8] 预期性
城镇棚户区住房改造(万套) - - 累计[2,000] 约束性
耕地保有量(亿亩) 18.65 18.65 累计[0] 约束性
非化石能源占一次能源消费比重(%) 12 15 累计[3] 约束性
单位GDP能耗降低(%) - - 累计[15] 约束性
单位GDP二氧化碳排放降低(%) - - 累计[18] 约束性
森林覆盖率(%) 21.66 23.04 累计[1.38] 约束性
地级及以上城市空气质量优良天数比率(%) 76.7 >80 - 约束性
空气质量-细颗粒物(PM2.5)未达标 - - 累计[18] 约束性
地级及以上城市浓度下降(%)
注:1.国内生产总值按可比价格计算，绝对数按2015年不变价计算。
2.[]内为五年累计数
3.PM2.5未达标指年均值超过35微克/立方米
（发稿 侯向明； 审校 黄凯）
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。