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中国财经 | 2016年 3月 5日 星期六 11:39 BJT

中国“十三五”(2016-2020年)经济社会发展主要指标

路透北京3月5日 - 中国周六发布的“十三五”规划纲要草案提出，2016年至2020年经济社会发展主要目标如下：

“十三五”经济社会发展主要指标

2015年 2020年 变动幅度 属性

国内生产总值(万亿元) 67.7 >92.7 年均>6.5% 预期性

服务业增加值比重(%) 50.5 56 累计[5.5] 预期性

城镇化率(%)(常住人口) 56.1 60 累计[3.9] 预期性

研究与试验发展经费投入强度(%) 2.1 2.5 累计[0.4] 预期性

居民人均可支配收入增长(%) - - 年均>6.5% 预期性

城镇新增就业人数(万人) - - 累计[5,000] 预期性

基本养老保险参保率(%) 82 90 累计[8] 预期性

城镇棚户区住房改造(万套) - - 累计[2,000] 约束性

耕地保有量(亿亩) 18.65 18.65 累计[0] 约束性

非化石能源占一次能源消费比重(%) 12 15 累计[3] 约束性

单位GDP能耗降低(%) - - 累计[15] 约束性

单位GDP二氧化碳排放降低(%) - - 累计[18] 约束性

森林覆盖率(%) 21.66 23.04 累计[1.38] 约束性

地级及以上城市空气质量优良天数比率(%) 76.7 >80 - 约束性

空气质量-细颗粒物(PM2.5)未达标 - - 累计[18] 约束性

地级及以上城市浓度下降(%)

注:1.国内生产总值按可比价格计算，绝对数按2015年不变价计算。

2.[]内为五年累计数

3.PM2.5未达标指年均值超过35微克/立方米

（发稿 侯向明； 审校 黄凯）

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