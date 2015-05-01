中国4月官方制造业PMI连两月高于荣枯线 但需求不足仍需稳增长

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
* 4月中国官方制造业PMI持平于50.1，连两月高于荣枯线
* 4月官方非制造业商务活动指数小降至53.4
* 需求不足致制造业下行压力依然存在
* 非制造业增速放缓
* 经济下行压力不减，稳增长需放在重要位置 (新增更多数据细节及评论)
路透北京5月1日 - 中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平上月，并连续两个月位于荣枯线上方，生产指数连续回升但订单表现不佳，需求仍然不足；而受建筑业增速高位放缓影响，官方非制造业商务活动指数小幅回落。
制造业PMI显示经济触底趋稳，企业采购活动增加，生产恢复性回升；但由于整体需求偏弱，企业效益下滑，经济下行压力仍不容忽视，稳增长仍需放在重要位置。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时称，近期制造业PMI在临界点附近小幅波动，部分分类指数出现了一些积极变化，生产指数连续两个月回升，原材料购进价格指数降幅连续三个月收窄，反映企业信心的生产经营活动预期指数为59.5%，继续处于较高景气区间。
“由于国内外市场积极因素的积累，加之近期原油等大宗商品价格震荡回升，企业对未来经济发展预期谨慎乐观。”赵庆河表示。
不过他同时指出，制造业下行压力依然存在，一是国内外市场需求仍显不足；二是制造业仍处于结构调整和去库存阶段，部分企业控制生产，传统产能过剩行业尤为突出。
国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI持平在50.1，连续两个月位于荣枯线上方，略高于路透调查的预估中值50.0。
数据并显示，生产分项指数连续两个月上升，达到52.6；采购量指数亦反弹到荣枯线上方50.1。新订单分项指数则持平于上月的50.2，但低于历史同期总体水平；新出口订单指数为48.1，连续两个月回落。
中国物流信息中心陈中涛分析认为，总体来看，当前经济走势呈现筑底企稳特征，但数据表现仍偏弱，经济下行压力仍不容忽视。一是增速有下行压力，主要表现在需求偏弱；二是效益有下行趋势。一方面，由于市场环境偏紧，企业扩张规模减缓。另一方面，企业成本压力加大，劳动力、资金、物流等成本较高，企业利润空间受到挤压。
“面对这种形势，稳增长仍需放在重要位置。要加快利好政策释放，稳定市场信心，引导社会预期。”他说，“在稳增长的基础上，更要注重效益增长，要将稳增长、增效益结合起来。要通过转方式、降成本，扩张企业利润空间，改善企业经济效益。”
此前数据显示，受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低49.2。汇丰4月中国制造业PMI终值将于5月4日(下周一)公布。
中共中央政治局周四召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。
一项路透调查显示，如果中国想实现7%的经济增长率，今年就将再次降息，并下调银行存款准备金率，祭出2008年全球金融危机以来最大规模的宽松政策。中国央行此前自4月20日起普降存款准备金率一个百分点，另对农村金融机构等加大定向下调力度。至此，自去年11月起，中国央行已两次降息、两次降准。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
**非制造业增速放缓**
4月中国官方非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落0.3个百分点，高于临界点3.4个百分点。非制造业经济保持适度增长趋势，但由于建筑业需求放缓且服务业指数仍然偏低，市场继续向好的需求基础仍需稳固。
“ （非制造商务活动指数）表明我国非制造业持续保持增长态势，但增速有所放缓。”赵庆河说。
他并分析称，服务业商务活动指数为52.4，比上月上升0.1个百分点，表明服务业继续保持扩张状态，增速略有加快。建筑业商务活动指数虽然4月增幅有所回落，但继续位于较高景气区间，延续了扩张态势。
统计局数据显示，4月建筑业商务活动指数为57.5，比上月回落1.4个百分点，表明建筑业业务总量继续增长，但增速有所放慢。
“总体来看，非制造业经济保持适度增长趋势，服务业走势稳健。但市场继续向好的需求基础仍需稳固。”中国物流信息中心的武威分析指出，一是建筑业相关需求增长呈放缓迹象，二是服务业市场需求虽有回升，但指数水平仍然偏低。
他并认为，仍需在稳增长的基础上，推进结构调整，继续提升内需对经济增长的带动作用，稳定市场需求基础。
中国物流与采购联合会副会长蔡进则表示，4月数据略有回落，主要受建筑业商务活动增速高位放缓的影响，服务业增长仍较为稳健。
“价格指数出现小幅回升，特别是服务业价格指数的回升，有利于缓解通缩压力。本月，房地产业商务活动保持增长，市场销售呈现底部回升迹象，新订单指数连续三个月环比上升，房贷新政效果逐步显现。”他说。
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）
(发稿 侯向明； 审校 张喜良)
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