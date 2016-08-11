中国7月城市空气质量最差十个城市河北占八席 北京入榜

路透北京8月11日 - 中国环境保护部周四发布7月全国空气质量状况显示 ，当月74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据八席，其中邢台最差，北京也入最差榜单，空气质量相对较好的十个城市中海口第一。

环保部官网刊登的公告称，7月空气质量较差的十个城市（从第74名到第65名）分别是：邢台、衡水、保定、唐山、济南、石家庄、邯郸、廊坊、北京和沧州市。

空气质量相对较好的前十位（从第1名到第10名）城市依次是：海口、珠海、舟山、贵阳、丽水、拉萨、南宁、厦门、昆明和中山市。

环境保护部环境监测司司长罗毅表示，7月全国环境空气总体有所改善，PM2.5、PM10、二氧化硫和二氧化氮浓度同比降低。

7月全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为88.1%，同比升高2.4个百分点。PM2.5浓度为29微克/立方米，同比下降19.4%；PM10浓度为52微克/立方米，同比下降18.8%。

北京市优良天数比例为31.0%，同比降低4.5个百分点，主要污染物为臭氧和PM2.5。PM2.5浓度为69微克/立方米，同比上升11.3%；臭氧超标率为54.8%，同比降低3.3个百分点。

监测显示，京津冀区域13个城市平均优良天数比例为54.4%，同比降低0.4个百分点；长三角区域25个城市平均优良天数比例为78.4%，同比降低3.5个百分点；珠三角区域9个城市平均优良天数比例为84.9%，持续保持在较高水平。

此前环保部公布今年第一季度空气质量相对较差的10位城市依次是乌鲁木齐、保定、邢台、郑州、石家庄、衡水、邯郸、济南、西安和唐山。（完）

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