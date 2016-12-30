今年中国家禽禽流感疫情未扩散蔓延 禽类产品价格未受影响--农业部

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京12月30日 - 对于近期中国部分省份发生人感染H7N9流感病例，中国农业部周五称，2016年共发生10起家禽H5亚型禽流感疫情，较2015年多一起，且每起疫情均已得到及时有效处置，没有扩散蔓延。
农业部在回复路透的邮件中并表示，家禽H5亚型禽流感疫情和人感染H7N9流感病例没有对禽类产品造成影响，上周国内禽类产品价格保持平稳。
“专家分析认为，虽然个别地方可能会出现散发疫情，但全国家禽禽流感疫情总体将继续保持平稳，”农业部称。
农业部并表示，针对近期发生人感染H7N9流感病例，农业部对相关地方和市场进行了监测排查，停止活禽交易并实行休市消毒制度。
同时，还对患者所在县（区）的养禽场和活禽市场进行全面排查，对检出阳性样品市场的家禽开展应急处置和追溯，未发现家禽异常情况。
今冬以来，中国至少已有七人感染H7N9禽流感，两人死亡。（完）
(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)