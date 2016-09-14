新三板启动私募机构做市业务试点 首批试点机构不超10家

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月14日 - 中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）周三宣布，正式启动私募机构做市业务试点；首批试点机构数量不超过10家，待试点开展一段时间后适时总结试点效果，评估进一步扩大试点的可行性。
新三板网站新闻稿称，由于私募机构受监管程度、规范运作水平、合规意识相较于证券公司有所差距，为控制业务风险，决定私募机构做市业务初期采取试点方式，并适当控制试点规模。
新三板并规定了公司制私募机构申请做市业务试点的条件，包括实缴注册资本不低于1亿元人民币，财务状况稳健；持续经营三年以上，且近三年年均资产管理规模不低于20亿元等。
新三板同时要求，私募做市试点采用特殊经纪结算模式，私募机构做市标的不得为其作为基金管理人的基金（或资管计划）直接或间接持股10%以上的股票；不得使用受托管理的客户资金进行做市，做市资金来源仅限于其自有资金。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。