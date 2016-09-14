新三板启动私募机构做市业务试点 首批试点机构不超10家

路透北京9月14日 - 中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）周三宣布，正式启动私募机构做市业务试点；首批试点机构数量不超过10家，待试点开展一段时间后适时总结试点效果，评估进一步扩大试点的可行性。

新三板网站新闻稿称，由于私募机构受监管程度、规范运作水平、合规意识相较于证券公司有所差距，为控制业务风险，决定私募机构做市业务初期采取试点方式，并适当控制试点规模。

新三板并规定了公司制私募机构申请做市业务试点的条件，包括实缴注册资本不低于1亿元人民币，财务状况稳健；持续经营三年以上，且近三年年均资产管理规模不低于20亿元等。

新三板同时要求，私募做市试点采用特殊经纪结算模式，私募机构做市标的不得为其作为基金管理人的基金（或资管计划）直接或间接持股10%以上的股票；不得使用受托管理的客户资金进行做市，做市资金来源仅限于其自有资金。（完）

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