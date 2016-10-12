中国海外宏洋以逾35亿元人民币向中国海外收购三线城市住宅项目

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月12日 - 中国海外宏洋集团(0081.HK)周三宣布，将以初始代价35.16亿元人民币向控股股东中国海外发展(0688.HK)收购一批位于中国内地三线城市的住宅发展项目。
公司的声明称，将以现金向中国海外支付收购代价。
拟收购的资产主要包括位于扬州、惠州、黄山、潍坊、淄博、九江及汕头的新兴三线城市住宅物业发展项目，涉及总建筑面积约951.76万平方米。截至9月底的估值约200亿元。
此外，持有该等资产的项目公司目前欠负中国海外相关贷款人的贷款预期约为76.53亿元，并将于交易完成后继续偿还。
中国海外宏洋表示，公司的发展策略集中在中国三线城市，是次收购让其扩展至新兴三线城市及进一步拓展于现有三线城市的市场。此外，公司预期收购于未来数年推动业务增长的策略性扩张。
中国海外为中国大型开发商，主要在内地一、二线城市发展房地产，其持有中国外宏洋37.98%已发行股本，公司上月中完成向中信股份(0267.HK)价值310亿元人民币的住宅物业资产收购。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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