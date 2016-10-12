中国海外宏洋以逾35亿元人民币向中国海外收购三线城市住宅项目

路透香港10月12日 - 中国海外宏洋集团(0081.HK)周三宣布，将以初始代价35.16亿元人民币向控股股东中国海外发展(0688.HK)收购一批位于中国内地三线城市的住宅发展项目。

公司的声明称，将以现金向中国海外支付收购代价。

拟收购的资产主要包括位于扬州、惠州、黄山、潍坊、淄博、九江及汕头的新兴三线城市住宅物业发展项目，涉及总建筑面积约951.76万平方米。截至9月底的估值约200亿元。

此外，持有该等资产的项目公司目前欠负中国海外相关贷款人的贷款预期约为76.53亿元，并将于交易完成后继续偿还。

中国海外宏洋表示，公司的发展策略集中在中国三线城市，是次收购让其扩展至新兴三线城市及进一步拓展于现有三线城市的市场。此外，公司预期收购于未来数年推动业务增长的策略性扩张。

中国海外为中国大型开发商，主要在内地一、二线城市发展房地产，其持有中国外宏洋37.98%已发行股本，公司上月中完成向中信股份(0267.HK)价值310亿元人民币的住宅物业资产收购。（完）

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