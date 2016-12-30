中国三季度经常帐保持较大顺差规模 四季度资金净流出有望收窄（更新版）

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路透北京12月30日 - 中国三季度经常帐户顺差693亿美元，为连续第二个季度回升，并保持较大顺差规模；但三季度资本和金融账户顺差51亿美元，为2014年以来首现顺差。外管局预计，四季度跨境资金净流出规模有望收窄。

值得关注的是，中国国际收支平衡表中，今年三季度净误差与遗漏项目为逆差743亿美元，创有记录以来的逆差规模之最。外管局新闻稿指出，不能简单把“净误差与遗漏”的方向、规模和变化等同于跨境资本流动。

“整体看，未来我国跨境资金流动有望回归基本面，向着均衡方向收敛。”外管局新闻发言人在答记者问中称。

发言人指出，三季度经常帐户继续保持较大规模顺差，非储备性质的金融账户逆差同比收窄。今年以来中国经常帐户顺差呈现逐季增长的良好态势，规模依然处于合理水平，显示中国国际收支的基础总体稳定。

而三季度中国对外投资稳步增长，投资结构继续趋向多元化，对外资产增加使得未来投资收益收入有望增加。

“从相关数据初步判断，四季度跨境资金净流出规模有望收窄，”发言人称，从外汇局银行代客涉外收付款数据看，10月、11月非银行部门跨境资金净流出月均194亿美元，比三季度月均下降32%。从国际收支初步数据看，10月、11月货物贸易净出口分别为499亿美元和479亿美元，服务贸易逆差分别为209亿美元和254亿美元，波动均不大，“四季度经常帐户会继续保持合理规模顺差。”

而金融账户下，一方面，境内企业继续增加对外直接投资、证券投资，另一方面，企业融资需求进一步回升，境外投资者继续增加来华各类投资，特别是进一步便利境外投资者债券市场投资的措施等，因此，“可预期四季度对外金融资产和负债均会继续上升。”

外管局网站中国国际收支平衡表终值数据显示，三季度，经常帐下货物贸易顺差1,371亿美元，服务贸易逆差695亿美元；资本和金融账下资本账户逆差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,311亿美元。

按美元计值，2016年前三季度，中国经常帐户顺差1,727亿美元，其中，货物贸易顺差3,669亿美元，服务贸易逆差1,830亿美元。资本和金融账户逆差94亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差3,032亿美元。

**三季度净误差与遗漏规模创新高**

尽管三季度净误差与遗漏创新高，但外管局称，不能简单把“净误差与遗漏”的方向、规模和变化等同于跨境资本流动。

新闻稿解释称，根据国际标准，国际收支平衡表的编制采取复式记账法，理论上全部项目净余额为零。但实际上，由于多种原因，借贷方经常出现不一致的情况，因此设置了“净误差与遗漏”，作为国际收支平衡表中统计误差的平衡项目。

但由于统计数据来源多样，借方和贷方数据分别来自海关、人民银行等相关部门，各部门的统计概念和口径上与国际收支统计不完全相同，当把所有的数据求和之后，不可避免地会出现净借方余额或贷方余额。

而统计时间和计价标准不一致以及各种货币换算产生的误差，以及某些交易难以全面记录，存在未被统计到的“遗漏”交易，再加上统计数据的真实和准确存在一定问题，如个别企业为骗取退税等目的，可能存在高报或低报价格的情况，这些都会纳入误差和遗漏。

一位不愿具名的外汇专家指出，由于国际收支数据是权责发生制，因此资本的流动是否能最终影响跨境资本的形势还取决于结售汇的意愿，而现在人民币贬值压力下，这一传输链条有很大的不确定性，因此现在这个阶段很难通过国际收支数据来准确衡量升贬值预期和跨境资本形势。

针对误差和遗漏项的规模创新高，显示最近资本流动严峻形势下越来越多的交易没有被计入准确的项目，“只能说误差项越大，平衡表的数据就存在越大的失真，”该专家称。

而国际收支最终数据与初步数据亦显示了明显的差异，增加了对跨境资本流动形势判断的复杂性。此前外管局公布的初步数据显示，今年三季度中国资本和金融账户逆差712亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，这主要是因为境内主体积极配置对外资产所致。（完）