数据观测：2016年四季度中国GDP增幅预计仍为6.7% 12月PPI涨幅跳升至4.5%（更新版）

（新增GDP数据公布日期，调整标题措辞）

* 公布内容：中国12月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费

* 公布时间：1月10日公布CPI和PPI，20日公布GDP和工业生产等数据

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

四季度国内生产总值(GDP) 6.7 6.7 6.5~7.1 6.8 29

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.2 2.0~2.5 1.6 31

工业生产者出厂价格指数(PPI) 4.5 3.3 3.4~5.5 -5.9 31

工业增加值 6.1 6.2 6.0~6.3 5.9 29

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 8.3 8.3 8.0~9.4 10.0 28

社会消费品零售总额 10.7 10.8 10.2~13.8 11.1 30

注：固定资产投资前值为1-11月数据。

路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国经济四季度保持平稳走势，预计四季度GDP增幅仍为6.7%；考虑到过去两个月其他工业原材料及机械等工业品价格总体呈上涨局面，预计12月PPI涨幅大幅跳升至4.5%，连续四个月回升，而工业、投资以及消费则保持平稳态势。

“我们预计12月总需求数据总体向好--再通胀范围继续向中下游工业行业扩散，并可能带动制造业投资进一步回升。往前看，补库投资、制造业投资、以及居民消费增速有望进一步回升，或将继续推进再通胀进程。”中金宏观报告预计。

报告称，自2011年以来，首次观察到民企和制造业的信贷需求出现回升的迹象，有理由相信2017年工业周期有望保持较高景气度，企业盈利有望继续复苏。

报告并称，12月食品价格涨幅较上月放缓，预计12月CPI将从11月的2.3%小幅下降至2.2%；另外受基数继续下降，以及金属、其他中间品和机械等工业品价格上涨的影响，12月PPI可能继续走高。由于煤炭价格开始盘整回落，预计12月PPI月环比年化增速可能不及上月的20%左右，但仍将保持较快水平，考虑到过去两个月其他工业原材料及机械等工业品价格总体呈上涨局面，12月PPI或将从上月的3.3%继续显着上升至4.3%。

中信证券亦预计，2016年12月CPI或较上月小幅下降0.1个百分点至2.2%。随着节日临近，部分食品价格面临较大上涨压力。高频数据显示，12月全国猪肉平均价格同比由11月4.59%小幅上涨至5.35%，预计CPI猪肉价格对CPI贡献较11月增加0.02个百分点至0.16%。

交通银行金融研究中心则称，2016年中国实现CPI控制在3%以内的目标已无悬念。虽然近期CPI在2%之上缓慢上行，但目前猪肉价格却在下行周期，今年一季度，猪肉下行周期可能会结束，未来猪肉价格可能会上行，要关注是否会带动食品价格出现明显上升。

而投资仍是拉动中国经济的重要力量。中金报告称，12月名义固定资产投资同比增速可能从11月的8.3%回升至9.5%，由此2016全年固定资产投资的隐含累计同比增速将在8.4%左右，名义FAI同比增速加快受PPI上升与去年同期基数较低共同推动。

分行业来看，预计12月基建投资增速将保持相对稳健，但2017年春节后可能随基数走高而开始放缓。同时，鉴于政策继续收紧，地产投资增速可能保持较弱态势；此外，随着工业企业盈利继续改善，制造业投资增速有望进一步回升。

招商证券认为，回顾全年，工业增加值累计同比增速自5月起一直稳定在6%的水平上。从12月高频数据看，工业生产依然维持稳定，预计12月工业同比增长6.1%。

报告称，工业生产稳定意味着GDP同比增速也不会出现明显波动，预计四季度GDP同比增长6.7%，与前三季度持平。12月华东地区水泥价格开始下滑，全国水泥价格上涨速度放缓，这表明投资需求受天气等因素影响有所下降，预计12月固定资产投资同比增长8.1%。2017年春节较早，因此对12月消费的提振作用会更加明显，预计12月消费同比增长10.8%，与上月持平。

最新数据显示，中国服务业在2016年最后一个月保持扩张，12月财新服务业经营活动和新业务指数均创下近一年半来最高水准，企业对未来12个月的前景也更为乐观，不过投入成本加速上升预示通胀隐忧。

稍早公布的数据显示，2016年12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。（完）