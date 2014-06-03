中国房地产市场下行风险未结束 应出台措施稳预期--法兴

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透上海6月3日 - 法国兴业银行中国经济师姚炜周二表示，房地产市场已是中国经济最大的下行风险，而且这种下行风险还将继续，因此中国应采取措施来稳定房价预期，避免叠加风险。
她预期，此次房地产调整时间可能比过去要长，而且调整过后房价恶性反弹的情况也不会出现，因为目前的调控思路已转向由市场来双向调控，信贷短期内不会轻易放松。
她指出，房地产及建设等相关产业链占到中国国内生产总值（GDP）的三成左右；而房地产在国内金融系统中，除了开发贷、购房抵押贷款外，还包括开发商的信托等非银行贷款、地方政府以土地抵押的贷款、以及各企业以房产为抵押的制造业贷款等，这些部分加起来总量将占GDP的八成。
“真正担心的是抵押品，一旦房价进入长期下降通道的预期形成，就会非常危险。”她说，中央需要将房地产信贷稳住，这样才能让房地产市场不出现大的回落，例如保证居民正常购房的按揭，这样其实就是稳住了房地产市场的需求端。
她认为，目前中国政府所采取的应对策略是以时间换空间，在一段时间内通过保持房价的稳定来消化房地产库存，促进房地产企业去杠杆。房地产市场调整的时间可能会比较长，至少需要一两个季度。
“央行提出商业银行支持首套房按揭贷款、房企融资渠道逐渐打开等政策，年内（房地产市场）避免重大调整的机会仍然存在。”她说。
国内最大房地产企业之一的绿地集团董事长张玉良近日亦表示，短期来看，未来三四个月国内房地产市场会继续呈现严峻的状态。但中央和地方将按照市场化原则有所作为，预计今年第四季房地产市场就可能会好于现在。
最新数据显示中国房价延续两年的升势已开始动摇。中国指数研究院公布的5月份百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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