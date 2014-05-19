分析：中国或放宽地方房地产调控 以减轻楼市放缓冲击

2013年6月18日在北京拍到的地产广告图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京5月19日（记者 药朝清） - 据参与政策讨论的政府经济学家透露，在房地产行业出现警报之际，中国可能通过地方层面来应对，因为政府在寻求避免楼市急剧放缓冲击经济的同时，也不愿看到房价出现另一轮的大涨。

随着对房地产投机和宽松信贷的持续打击，中国房地产价格在2013年末开始放缓增长，而过去一年的多数时间都保持了两位数的增长。

周日公布的官方数据显示，4月70个大中城市新建住宅(含商品住宅和保障性住宅)销售价格同比涨幅降至11个月最低。4月70个城市中，有22个城市的存量房屋价格较前月下降，3月时为14个。

中国国家统计局5月13日公布的数据显示，1-4月份商品房销售面积同比下降6.9%，商品房销售额下降7.8%。

政府很清楚严重的房地产危机可能推升坏账水平，但全面放开楼市调控又可能会引发另一轮信贷催生的房价上涨。

中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军表示，“尽管经济放缓，没有中央政府要统一放松房地产控制的迹象。”

“目前主要的压力还是在地方政府，因为地方政府有一些到期的债务要还。”

地方政府严重依赖卖地收入来偿还债务，官方数据显示其债务总额高达17.9万亿(兆)元人民币(2.9兆美元)，因此价格下跌或是销售放慢，都会让人担心他们能否支应债务的还本付息。

经济学家预计，过去五年中出台的房地产业限制政策多数会保持不变，特别是在主要城市，但对某些地方的政府会留有一定余地，以支持本地市场。

一些中小城市已经开始放宽限购政策，其中包括安徽铜陵、浙江宁波以及广西南宁。

2012年的时候，中央政府曾严令武汉、佛山和成都等地方政府撤销对房地产业放松管制的计划，但今年却没有听到此类声音。

“他们(决策者)仍在观望。房价已经开始回落，但他们并未看到什么严重问题，”北京一家政府谘询机构的资深经济学家说。

“关键在于，地产市场下滑没有触发金融风险，”这位分析师要求匿名。

**拖累经济成长**

中国国家主席习近平已表示，中国应该适应成长放缓的“新常态”，同时政府推进市场化改革以削减经济中的负债水平，从而创造更加持久的长期经济成长。

房地产市场降温也是第一季经济成长环比年率降至18个月低点7.4%的原因之一，若经济增长持续下滑，中国可能15年来首次无法达成经济成长目标。

渣打银行称，官方数字显示，一线至三线城市的住房存量为17个月，这其中包括北京和上海这样的大都会。

“情况显然不太好。这次下滑看起来比前几次都严重--房屋挤压的程度可能会增大，决策者对于是否介入立即提供支持更加犹豫不决，这也是可以理解的。”渣打分析师在一份报告中说。

政府仍在应对2008-2009年实施的4万亿人民币刺激政策的后遗症，这次刺激政策虽然使中国经济未受全球金融危机影响，但也制造了大量的地方政府债务和房价疯涨。

国家信息中心经济预测部主任祝宝良表示，“价格跌了，它自然就放开了。我们的目的就是抑制价格， 价格不涨了， 就该放开了。”

他并表示，“房价不大会再涨上去了，主要是下行的压力大。”

上周央行要求银行加快首次购房贷款的审批，不过该措施预计产生的效果有限。

“我们怀疑银行是否真的会打开按揭贷款的闸门，”美银美林的分析师在一份研究报告中称。

“即便按揭贷款出现较大增长，也不会从根本上改变房地产市场恶化的状况。”

许多分析师认为，如果经济进一步放缓，央行将在年中左右下调存款准备金率。这个措施应会支撑经济活动，但由于涉及太广，政府难以完全控制。

“我们现在流动性是偏宽松的，目标是保增长，”上海申银万国证券首席分析师李慧勇表示。

“但是资金是没有标签的，也不能排除资金再一次哄抬房价的可能 - 经济没启动但房价被抬起来了。”

中国房地产价格图表：link.reuters.com/pek96s (完)

(编译 李春喜/郑茵; 审校 张明钧)

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