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中国财经 | 2016年 9月 19日 星期一 09:40 BJT

8月中国70个大中城市新建住宅售价同比续涨9.2% 环比增1.5%--国家统计局

路透北京9月19日 - 路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比升9.2%，连续第11个月上涨且涨幅扩大。

从环比看，8月新建住宅销售价格较上月上涨1.5%，连续16个月上涨，涨幅较前月进一步扩大。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海8月新建住宅销售价格指数同比分别上涨23.5%和31.2%，深圳则同比上涨36.8%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 沈燕/李子木; 审校 乔艳红)

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