中国11月30城新建商品住宅成交面积环比减少10.5% 同比减4.2%--易居

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月4日 - 中国上海易居房地产研究院周日发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市11月新建商品住宅成交面积为1,990万平方米，环比减少10.5%；同比则减少4.2%，为21个月以来首次下滑。
报告称，10月各地纷纷出台房地产管控政策对市场的影响正在持续。监测数据显示，11月份四个一线城市新建商品住宅成交面积为274万平方米，环比减少21.2%，同比减少26.5%。
“一线城市11月份交易出现明显下跌，和一线城市政策收紧等态势有关。同时此类城市部分楼盘预售证的发放趋紧，也会使得此类一手房交易相对变冷。”报告称。
具体城市看，北上广深四个城市环比增幅分别为-7.9%、-24.6%、-23.0%和-32.1%。
二线城市方面，11月15个新建商品住宅成交面积为1,361万平方米，环比减少9.2%，同比减少7.4%。其中杭州、苏州和南昌的环比跌幅相对要大。
从三线城市看，11月11个新建商品住宅成交面积为354万平方米，环比减少5.6%，同比增长52.0%。易居研究院认为，三线城市很到限购，环比下跌主要原因是10月成交量太大。
易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，11月份市场交易相比10月份有所下降，体现了政策管控的有效性。限购限贷政策下，热点城市购房门槛提高，使得各类炒房需求减少，进而促使市场交易出现下滑。尤其是近期各地加大了执法力度，房企项目销售更加规范，恐慌性交易需求也开始减少，这使得市场交易出现了降温的态势。
他预计，随着政策效应的继续释放，热点城市市场成交面积在12月份将有继续下降的可能。随着市场交易面积的下滑，房价上涨的幅度也将收窄，进而促使房地产市场回归理性和趋于平稳。
中国社科院此前发布最新报告称，全国35个大中城市普遍存在估值过高的风险，深圳、厦门、上海、北京等尤为突出，预计明年中国楼市将迎来一个短期调整期，总体将平稳回落，但具有不确定性。（完）
(发稿 曾祥进; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。