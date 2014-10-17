中国第三季外汇储备意外减少1000亿美元 为九个季度来首降

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月17日 - 中国第三季外汇储备余额意外回落1,000亿美元，为九个季度来首次减少。市场人士表示，外储减少可能与中国央行进行对外投资，以及美元升值导致的非美元储备计价缩水有关。
可以说，外汇储备下降千亿美元与路透调查中值方向相背，大大超出市场预期。但考虑到外管局局长此前公开表示外汇储备已超过最优水平，因此外储此次减少应符合央行意愿，且可能是央行主动作为的结果。
分析人士并指出，“藏汇于民”也是外储减少的原因之一，因人民币单边升值预期改变，企业和散户投资者更愿意持有外币存款。
“外汇储备余额突然低于了3.9万亿，结合8月外贸顺差和外汇占款之离奇背离，进一步加强了我们对事情的推测：我们认为央行在跟随美元上涨加快进行转移支付，即通过主权基金进行海外投资。”MFI金融研究中心首席经济学家江勋表示。
华侨银行的报告提到，外储减少的原因是，美元在三季度大幅上涨导致非美元资产在转换为以美元计价后，其价值下跌，其次是“藏汇于民”，即外币持有形式发生改变，因人民币单边升值预期改变，企业和散户投资者更愿意持有外币存款。
澳新银行亦发布报告认为，中国央行似乎卖出了美元储备，这表明了央行减少外汇储备资产的意图。此举亦导致了人民币汇率的走强，以及国内和离岸人民币汇差的扩大，未来人民币汇率可能变得更加波动。
央行数据显示，9月末外汇储备余额为3.89万亿美元，低于路透调查中值的4.07万亿美元，较二季度末的3.99万亿美元回落1,000亿美元。上一次外汇储备季度环比上减少是在2012年6月末。
中国国务院总理李克强今年两度公开表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 李文科/林高丽)
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