华润电力与华润燃气合并案告吹

路透香港7月22日 - 中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周一称，其与华润燃气(1193.HK)合并的建议未获股东会通过。

华润电力在联交所一份声明中称，今早召开的特别股东大会，由于反对票数达64.15%，故与华润燃气的合并之建议未获得股东会通过，合并计划不会进行。

华润电力与华润燃气于5月初公布合并方案，将华润燃气成为华润电力的全资附属公司，使华润燃气撤销于联交所上市，华润电力则易名为“华润能源控股有限公司”。合并以换股方式进行，不涉及任何现金，每100股华润燃气股份可以换取华润电力97股股份。

华润电力今早收涨4.15%，报17.56港元；华润燃气亦升2.09%，报19.58港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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