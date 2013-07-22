华润电力与华润燃气合并案告吹

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港7月22日 - 中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周一称，其与华润燃气(1193.HK)合并的建议未获股东会通过。
华润电力在联交所一份声明中称，今早召开的特别股东大会，由于反对票数达64.15%，故与华润燃气的合并之建议未获得股东会通过，合并计划不会进行。
华润电力与华润燃气于5月初公布合并方案，将华润燃气成为华润电力的全资附属公司，使华润燃气撤销于联交所上市，华润电力则易名为“华润能源控股有限公司”。合并以换股方式进行，不涉及任何现金，每100股华润燃气股份可以换取华润电力97股股份。
华润电力今早收涨4.15%，报17.56港元；华润燃气亦升2.09%，报19.58港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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