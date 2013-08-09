李建军称将披露更多华润电力的信息

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港8月8日（记者 Brian Yap） - 实名举报华润电力(0836.HK)高管贪腐的前《山西晚报》记者李建军表示，他将披露更多有关该公司业务行为的信息。
一天前，华润集团董事长宋林称，相关举报涉及的收购交易系正常商业行为，交易过程遵循法律法规和上市公司规则进行。
李建军在香港一家酒店外接受记者采访时说：“整个华润电力的并购的黑幕不限于我们已经披露的这一宗，会有更多东西的。”
华润电力未立即对李建军的话作出回应。
7月5日，六名华润电力小股东在香港起诉华润电力前任及现任高管，被起诉高管包括宋林。小股东称，华润电力收购山西金业焦煤化集团的资产存在严重高估，其中两个矿的探矿权勘察许可证失效。他们称上述交易致使华润电力遭受了巨大的经济损失。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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