中国4G投资将改变移动设备市场格局

* 中国移动今年将选择4G供应商

* 华为、中兴料将夺得中国的大部分4G合同

* 三家欧洲供应商将争夺余下部分

* 继日韩和美欧之后，第三波4G投资热潮即将揭幕

路透斯德哥尔摩/巴黎4月28日 - 中国电信运营商今年将开始为超高速移动网络挑选供应商，从而启动全球第三波投资热潮，这将改变电信设备制造商的竞争格局。

中国是全球最大的移动市场，用户数超过11亿，给华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)带来巨大优势，而欧洲供应商则处于不利地位，市场格局可能会因此进一步改变。

华为去年已经拿下相当可观的欧洲第四代网络(4G)合同，因此若再度赢得大量合同，可能会令诺基亚-西门子通信网络公司和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等处于中层位置的供应商处境尤为艰难。这两家公司自2006年各自通过合并成立以来，就面临中国企业的激烈竞争，为维持稳定的获利而苦苦挣扎。

阿尔卡特-朗讯无线部门主管David Geary表示，“如果按数量计算，今年中国市场将傲视群雄。”

瑞典的爱立信(ERICb.ST)目前以约35%的市占率在全球移动设备市场位居榜首，华为、诺基亚-西门子通信网络和阿尔卡特-朗讯的市占率则分别为17%、15%和12%。2010年开始在日韩兴起的第一波4G投资潮造福了爱立信和诺基亚-西门子通信网络，三星也以新来者身份参与其中。而在美国兴起的第二波投资潮中，爱立信和阿尔卡特-朗讯成为了最大的受益方。

然而在今年网络设备前景疲软的情形下，就连那些至今4G事业发展良好的供应商，也需要中国市场给予提振。

研究机构Gartner预期，2013年网络设备行业营收将成长2.3%至790亿美元，而2012年则是呈现萎缩。

中国三大电信服务商--中国移动、中国联通(0762.HK)及中国电信--今年网络升级支出计划合计达3,450亿元人民币(560亿美元)，这当中也包括4G投资。4G技术将可让苹果(AAPL.O)iPhone或三星(005930.KS)Galaxy手机等新世代移动设备上网速度提高多达四倍。

中国移动将以一笔巨额合约开启这场竞争。该公司计划今年投入417亿元人民币(67.5亿美元)建设20万个4G基站，以为其7.1亿用户提供服务，这样的用户数是美国人口的两倍有余。

多位分析师表示，欧系网络设备供应商能否大口吃下中国市场大饼，很大程度取决于中国签订4G合约的程序，是否会延续3G合约模式。再者，华为和中兴通讯在本地电信商网络的市占提高，有部分是因为政府暗中施压以支持本地企业。

多位业界高阶主管也担心，欧盟质疑华为及中兴通讯是否受惠于不公平贸易补贴的贸易争端正在酝酿，恐将让外国公司争夺中国业务的形势复杂化。

浏览移动通讯基础设备全球市占图表，请点选：(link.reuters.com/wut67t)。

**产品不同**

在过去几代移动技术中，电信运营商通常会青睐与之合作过的设备供应商，因为这能简化升级过程并降低成本。

爱立信、华为和诺基亚-西门子通信网络通过提供多重标准无线电技术而赶上了这一潮流，在精打细算的欧洲电信运营商那里尤其受到欢迎。这一多重标准无线电技术使用单一基站，可以支持2G、3G和4G的通讯。

而三星电子和阿尔卡特-朗讯在3G市场份额有限，包括它们在内的企业则正在推广被称为叠加4G的技术。该技术需基于旧网络来重新建设基站。

这些产品将在中国上演何种竞争仍是未解之谜。中国市场因拥有TDD和FDD这两种本土电信标准而使竞争复杂化。

但许多分析师认为，华为和中兴通讯将成为赢家，其他厂商只能去争夺这块蛋糕中较小的份额。目前华为和中兴通讯已是中国移动的大型供应商，仅有10-15%的3G网络合同落入外国设备供应商手中。

中国光大资料研究的分析师Michael Li预计，中国移动4G项目的60-70%设备合同将交给中国企业，因为这些设备的升级将基于目前的频率。

华为LTE业务首席运营长Peter Zhou表示，在中国的商业谈判将在6月后开始，并预计华为将在全球4G领跑者地位的竞争中脱颖而出。

“我认为自2006年以来便专注在单一无线接入网络(RAN)，将可确保我们的成功，“他表示。“当客户在挑选供应商时，他们不只是想到价格，而是想到经营网络的总成本。”

根据IHS iSuppli，在中国移动的试点项目中，华为和中兴攘括多数试点，其次为阿尔卡特-朗讯占了14.5%。爱立信和诺基亚西门子则分别占了8%和7%。

阿尔卡特和三星都在说服中国客户单一RAN不符未来趋势，两家公司都希望向中国客户展现拥有新技术的4G网络才能更快速且以更低的营运成本来建立。

对阿尔卡特-朗讯而言，中国对其下半年的表现至关重要。该公司在过去四季转亏为盈，且才刚换过执行长。Geary在提到中国移动的试点项目时表示，“未来几年这将成为全球最大的4G机会，而我们在这当中有很好的基础。”

“单一RAN是市场上的趋势之一，尤其是在欧洲，”三星网路事业全球行销主管I.P. Hong在声明稿中表示。“然而，如果你看看美国、日本和韩国大规模部署的 LTE网络，就会发现其中多数是在现有的技术上发展而成的。”

一位不愿具名的北欧营运商执行长同意，在授予新网路供应商合同上，便有很大的成本优势。“设备价格已大幅下降，因此找新供应商来更换所有旧设备的成本，要比升级现有设备来得更便宜。”(完)

(编译 梁睿雪/张明钧/于春红/戴素萍; 审校 张涛/许娜/王洋)

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