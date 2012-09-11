出口订单大减 中国服装商家转开网店谋出路

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透杭州9月11日电---中国服装商家因为出口订单减少,纷纷转型开网店,在中国电子商务行业急速扩张之际,挖掘国内买家的购买力.
现年30岁的王亮在欧洲和北美订单陷於停顿後,今年开始在网上卖他公司的无染料有机婴儿服装.他在淘宝商城(Taobao Mall)有自己的网店,同时也通过淘宝网(Taobao Marketplace)的经销商走货.
"订单从2010年起就开始减少,今年7月欧洲订单完全陷入停顿,"王亮说."我们过去因为海外订单忙得不可开交,根本没有时间兼顾中国市场.现在国内市场对我们非常有吸引力."
中国商务部副部长蒋耀平5月曾表示,中国2011年零售销售中电商的比例只有4%,但交易量跳增30%至5.8万亿(兆)元人民币(9,140亿美元),相当於中国GDP的12.5%.中国估计有16%的人通过网络购物.
阿里巴巴集团上周末在杭州举行年会,并为网络商家组织了一场商品交易会.路透记者访问了几个商家,从中了解在中国经济降温的情况下他们的生意境况.
王亮与中国两家工厂有合作,向淘宝网的授权经销商出售商品.他不担心中国经济放缓.
"不管经济放缓还是不放缓,人都要生孩子,"他说.
周一公布数据显示,中国8月出口温和增长2.7%,进口则下滑.上周日公布的数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比增长8.9%,为39个月以来最小增幅,8月社会消费品零售总额同比增长13.2%,与市场预期一致.
一些分析师认为,中国经济数据未能全面计入网络销售的快速增长,表明国内需求可能比零售数据显示得更强劲.
"在城市地区,电子商务变得很普遍,已经成为很多中等收入年轻人的主要购物来源,"法国巴黎银行分析师Ken Peng说.
瑞士信贷9月3日的一份报告称,中国央行认为零售销售统计数据没有全面反映国内的消费情况.
"我们听说央行认为实际消费情况比零售销售数据显示的要好,因为传统取样中没有包括很多新型的消费(来自偏远地区和网络的销售),"瑞士信贷分析师Dong Tao写道.
**开网店**
今年19岁,在义乌县有自己男装出口业务的靳国伟(音译)有好长一段时间是将衬衣销往加拿大、意大利和美国的公司.但是出口需求疲软,迫使他将部分业务转向网络,专攻国内市场.
"整个环境都不好,所以我们决定开网店,因为实体店竞争太过激烈,"他说.他在当当网DANG.N,京东商城和1号店等电商平台均有自己的网店.美国沃尔玛(WMT.N)持有1号店的多数股权.
需求增长促使市场出现细分,许多网络卖家成为其它网店的供应商,使得更多商品和个人得以参与到电子商务中来.
在淘宝开了家女装店的26岁河南人任萍(音译)在一个网络卖家处挑选牛仔裤,这位卖家不愿意说自己的名字.任萍表示,经济放缓对她的生意没有影响,因为她的生意很小,她还在扩充商品.
这位不愿自报家门的牛仔裤卖家面对媒体时很害羞,他表示卖货给任萍对双方都有利.
"我在我的店卖80元,给她的价格是40元.这是个不错的生意模式.客户到底会在她的店买,还是我的店买,就像中彩票一样,"这位卖家说到.(完)
--编译 白云;审校 沈以文
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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