中国复星国际否认有意入股范思哲

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透米兰/上海8月29日 - 中国综合企业复星国际(0656.HK)否认了一篇声称该公司有意入股意大利时装公司范思哲(Versace)的报导。Versace正在考虑出售部分股权以帮助公司成长。
意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)一篇未引述消息来源的报导称，范思哲正考虑出售较高的少数股份，而总部位于上海的复星国际有意接手。
复星国际一名发言人周五表示，该消息并不真实。
今年稍早，范思哲执行长Gian Giacomo Ferraris对路透表示，该公司可能考虑引入外部投资，以资助公司在亚洲等海外市场的扩张。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。