中国复星国际否认有意入股范思哲

路透米兰/上海8月29日 - 中国综合企业复星国际(0656.HK)否认了一篇声称该公司有意入股意大利时装公司范思哲(Versace)的报导。Versace正在考虑出售部分股权以帮助公司成长。

意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)一篇未引述消息来源的报导称，范思哲正考虑出售较高的少数股份，而总部位于上海的复星国际有意接手。

复星国际一名发言人周五表示，该消息并不真实。

今年稍早，范思哲执行长Gian Giacomo Ferraris对路透表示，该公司可能考虑引入外部投资，以资助公司在亚洲等海外市场的扩张。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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