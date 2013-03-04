习近平呼吁全党增强本领 向“两个一百年”目标奋斗

路透北京3月3日（记者 白宾/Benjamin Kang Lim） - 中国中共中央总书记习近平在中央党校建校80周年庆祝大会上发表讲话，称只有全党本领不断增强了，“两个一百年”的奋斗目标才能实现，中华民族伟大复兴的“中国梦”才能梦想成真。

习近平担任总书记以来，已屡次强调反腐问题。

“两个一百年”分别指的是建党100周年（2021年）和建国100周年（2049年）。

这是习近平在讲话中首次明确提到“两个一百年”，《人民日报》全文刊登了讲话内容。

习近平在讲话中引经据典，指出“中国传统文化博大精深，学习和掌握其中的各种思想精华，对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处”。

他在讲话中称：“‘人生自古谁无死，留取丹心照汗青’、‘鞠躬尽瘁，死而后已’的献身精神等，都体现了中华民族的优秀传统文化和民族精神，我们都应该继承和发扬。”（完）路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。