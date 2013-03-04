中共总书记习近平呼吁全党增强本领，向“两个一百年”目标奋斗

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月3日 - 中国中共中央总书记习近平在中央党校建校80周年庆祝大会上发表讲话，称只有全党本领不断增强了，“两个一百年”的奋斗目标才能实现，中华民族伟大复兴的“中国梦”才能梦想成真。

习近平担任总书记以来，已屡次强调反腐问题。

“两个一百年”分别指的是建党100周年（2021年）和建国100周年（2049年）。

这是习近平在讲话中首次明确提到“两个一百年”，《人民日报》全文刊登了讲话内容。

习近平在讲话中引经据典，指出“中国传统文化博大精深，学习和掌握其中的各种思想精华，对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处”。