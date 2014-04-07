《MAGUIRE专栏》中粮集团并购交易 威胁农产品四大粮商

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 张涛/李春喜/蔡美珍

路透芝加哥4月4日 -最近中国粮食贸易巨头--中粮集团CNCOF.UL收购了Nidera的多数股权，以及新加坡来宝集团(NobleGroup)(NOBG.SI)农产品业务的多数股权。这可能导致全球大型农产品贸易商被挤出快速增长的中国市场。

通过增强中粮集团的农产品原产能力，中国政府将能够把其它第三方贸易商清出供应链中利润丰厚的采购与物流环节。考虑到中国几乎是所有谷物、油籽和食用油的最大进口国之一，上述动态可能对农产品贸易领域的传统“四大”巨头的核心业务构成严重威胁。ArcherDanielsMidland(ADM.N)、邦吉(Bunge)(BG.N)、嘉吉(Cargill)CARG.UL和路易达孚(LouisDreyfus)LOUDR.UL，这四家巨头被统称为“ABCD”。

**终于来了**

随着中国最近10年成为农产品的重要贸易国、消费国和进口国，业内就愈发感觉，中国势必有所行动，在谷物与油籽市场建立更加直接的生产与加工能力。

中国的主要农产品贸易机构--中粮集团最近几年扩大了业务范围与能力，以适应多种农产品进口量急剧增长的情况。

但中国直到今年才正式行动，收购或与主要粮食交易商建立合作，这多少令人有些意外。

现在中粮接连收购荷兰粮食贸易商Nidera的多数股以及新加坡来宝集团(Noble)的农产品业务，贸易商开始关注这一新动向未来将如何影响全球农产品贸易。

**中国在全球留下足迹**

Nidera在欧洲和南美粮食贸易方面的业务基础深厚，来宝则在美洲、亚洲、中东和非洲拥有大量的港口和物流设施。中粮此举的意图很明确，就是要通过多元化的全球网络采购粮食产品。

考虑到中国对粮食和饲料需求的规模，采取这样大手笔的方式解决农产品来源问题就不令人意外了，因为这降低了对任何一个供应国家或地区的依赖度。

不过，中国农产品进口渠道的多元化，对于近年来严重依赖中国对粮食和油籽稳定需求的公司来说可能是坏消息。

由于过去10年来，农产品四巨头全都从中国的强劲需求中获益，未来随着中国更多通过自己的企业采购，四大巨头的贸易收入看起来都要降低。

影响还不止于此，与中国贸易活动减少也会减少每一家公司掌握的与中国这个全球贸易大户有关的市场情报，由此造成的冲击可能更甚于贸易收入的下滑。

**降低对美国的依赖**

虽然美国仍将是全球最大的玉米生产和出口国，也还是领先的大豆、小麦和其他农产品供应国，但中国在贸易方面的新动作可能意味着未来将降低对美国供应的依赖。

近年来，不论Nidera还是来宝都在南美建立起庞大的生产和加工能力，这些地区每年都种植大量的玉米、大豆和其他农作物。

此外，近年来中国政府已经采取措施，允许该地区种植某些种类的作物，因此未来数年中国国内对南美作物的需求应会增长。

综合以上因素，这应会促成南美油籽及谷物对中国及邻近国家未来几年的出口量稳定成长。

虽然这未必代表北美出口量会减少，因为在可预见的未来，所有地区的需求预料将持续成长，但中国采购重心往南美倾斜，确实更加凸显出主要农产品出口商未来必须在其他地区开发及扩展市场.

中国占美国各项农产品出口比重图表 link.reuters.com/pez28v

**受创程度不一**

虽然四大贸易商在产地及消费市场方面都拥有全球性布局，但面对中粮集团崛起的威胁，各家应对的条件优劣还是有所差别。

乍看之下，由于嘉吉分布全球市场的庞大规模，如果中国需求有所下滑，它似乎是最有能力抵御的。

但实际上，以营运曝险而言，路易达孚或许分散得更平均，因为嘉吉业务重点放在谷物及肉类产品生产，因此如果中国的蛋白质需求有所减弱，嘉吉可能比路易达孚更容易受到冲击。路易达孚也是柑橘产品的大型供应商。

邦吉在大豆领域占有主导地位，而中国又是全球最大的大豆进口国及消费国，因此如果中国采购模式出现重大转变，邦吉也很可能大受打击。

但ADM有可能是其中受创最深的，ADM去年企图收购澳洲GrainCorp(GNC.AX)，以扩大业务分布的地理范围，但收购失利，公司业务目前仍然偏重于美洲，美国的比重尤其偏高。

此外，在四大贸易商之中，ADM与玉米市场的关连性最高，股价明显与美国玉米出口及价格走势亦步亦趋--玉米需求强劲时，股价上扬，玉米消费及出口减弱时，股价走疲。

ADM股价与美国玉米出口走势对照图 link.reuters.com/qez28v

尽管中国努力朝粮食生产自给自足的方向前进，但在过去几年仍是玉米进口大国，在2012年美国乾旱时，中国提高玉米进口量，促成了玉米价格飙涨。

不过现在中国入股的两家公司，与作物农户的密切合作关系主要是在美国以外地区，因此很可能中国作物采购就算没有整个转移阵地，至少也会转移给其他公司。

这可能会使ADM、以及四巨头之中的其他几家公司，未来几年必须互相争夺中国以外市场的作物需求，比起过去几年四巨头一同享受中国庞大农产品需求的好时光，这将是天壤之别。(完)

(译文审校 徐文焰)

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