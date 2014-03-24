华为回应服务器遭美国安局侵入报道 称谴责此类行为

路透柏林3月23日 -中国电信及互联网企业华为HWT.UL周日为公司的独立性作出辩解，并表示，如果美国国家安全局(NSA)真的像某些报导那样有侵入其服务器的行为，华为将对此表示谴责。

纽约时报和德国《明镜》周刊(Der Spiegel)本周末援引前美国安全技术人员斯诺登(EdwardSnowden)披露的文件报导，NSA已获取敏感数据，并对华为高管的通信进行监视。

“如果报导属实，我们对于此类入侵、渗透到我们的内部网络并监控通信的行为表示强烈谴责，”华为全球网络安全官JohnSuffolk对路透表示。

"公司的网络不断遭到来自不同源头的监控和攻击，这就是当今数字时代的现状，“Suffolk表示。他还为华为的独立性和安全记录辩护，称公司在145个国家都非常成功。

纽约时报称NSA此项行动的代号为”Shotgiant“，目的在于发现华为与中国军方的关联。同时，NSA还试图通过华为出售给其他国家的电脑和电话网络，利用华为的技术并进行监视。

该报称，如果美国总统下令，NSA还计划展开网络攻击行动。

该报报导，NSA进入华为深圳总部的服务器，并获取了有关巨型路由器以及复杂数字交换机工作情况的信息，据公司称，这些路由器和交换机与全球三分之一的人相连。

《明镜》周刊称，NSA复制了逾1,400家客户名单和工程师的内部培训资料。该杂志还表示，NSA正在对中国领导人进行数字攻击，目标为前国家主席胡锦涛及贸易和外交方面的部级官员。

”如果能弄清该公司的计划和意图，“纽约时报援引一份写于2010年的分析文件称，”希望这可以引导我们进而摸清“中国政府的计划和意图。

纽约时报指出，美国官方认为华为具有安全威胁，已阻止该公司在美国做生意，担心其供应的设备会带有”后门“，让中国军方或有中国背景的黑客窃取企业和政府机密。

”我们当然没有设置任何‘后门’，“担任华为网络安全主管的英国人Suffolk表示。他并称公司也从未向政府移交任何源代码。

”美国企业做什么我不好说。我们从来没有被要求向政府或当局移交任何数据，也没有被要求为刺探我们的技术提供方便，“他说。”我们也不会这样做。这一点上，我们的立场是非常明确的。“

美国官方否认刺探外国公司情报以便让美国企业获得竞争优势，不过他们承认在评估其他国家的经济前景和稳定性过程中，美国的机构可能会收集企业的信息。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛/侯向明)

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