赛维LDK太阳能债务部分违约

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月16日 - 江西赛维LDK太阳能LDK.N周一对2,400万美元到期债务部分违约，此时距离同业尚德电力STP.N的5.41亿美元债务违约不到一个月。
该公司表示，通过私下谈判已经与两家债券持有人达成解决方案，这两家债权人共持有1,650万美元债券，票面利率为4.75%。赛维将用现金偿还部分债务。该公司表示，已经同上述债权人磋商通过贷款偿还剩余债务。
目前还不清楚赛维向这两家债权人偿还了多少债务。
过去两年来，中资太阳能公司通过大规模举债来扩大产能，最终导致供应过剩，使太阳能电池板价格大幅下跌。
赛维表示愿意与其他债权人磋商解决办法。
路透尚未获得该公司进一步置评。(完)
(编译 李春喜; 审校 隋芬)
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