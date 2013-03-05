张高丽称要进一步支持非公有制经济发展—新华

特朗普对参议员称预计“很快”能就医保议案达成协议
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透北京3月4日 - 新华社报道称，中共中央政治局常委张高丽强调，今后五年要进一步做好支持非公有制经济发展的工作。
张高丽称，要在民间资本进入能源、铁路、金融等重点领域方面取得新突破。
经济学家警告称，中国不能再推迟让民间资本进入重点领域，特别是如果今后数年内经济增速想保持在7-8%。
迄今向中国城镇化提供大多数资金的国有银行面临的压力，也凸显了让民间资本承担部分融资任务的紧迫性。
张高丽的上述言论应会受到欢迎，但尚不清楚这是否为政府内部寻求改变的信号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
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路透约翰内斯堡3月28日 - ANN7电视台周二援引消息人士报道称，南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免去财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。