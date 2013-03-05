张高丽称要进一步支持非公有制经济发展—新华

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月28日
路透3月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周2收市价及比价:(本地时间18:53时，1港元=0.88621人民币)
路透北京3月4日 - 新华社报道称，中共中央政治局常委张高丽强调，今后五年要进一步做好支持非公有制经济发展的工作。
张高丽称，要在民间资本进入能源、铁路、金融等重点领域方面取得新突破。
经济学家警告称，中国不能再推迟让民间资本进入重点领域，特别是如果今后数年内经济增速想保持在7-8%。
迄今向中国城镇化提供大多数资金的国有银行面临的压力，也凸显了让民间资本承担部分融资任务的紧迫性。
张高丽的上述言论应会受到欢迎，但尚不清楚这是否为政府内部寻求改变的信号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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