张高丽称要进一步支持非公有制经济发展—新华

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月4日 - 新华社报道称，中共中央政治局常委张高丽强调，今后五年要进一步做好支持非公有制经济发展的工作。
张高丽称，要在民间资本进入能源、铁路、金融等重点领域方面取得新突破。
经济学家警告称，中国不能再推迟让民间资本进入重点领域，特别是如果今后数年内经济增速想保持在7-8%。
迄今向中国城镇化提供大多数资金的国有银行面临的压力，也凸显了让民间资本承担部分融资任务的紧迫性。
张高丽的上述言论应会受到欢迎，但尚不清楚这是否为政府内部寻求改变的信号。（完）
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)