中石化仍寻求收购北美油气资产--董事长

美国将中兴通讯移出贸易黑名单
路透华盛顿3月28日 - 美国商务部发布通知表示，该部周三将把中国电信设备制造商中兴通讯移出贸易黑名单，此前该公司承认违反制裁伊朗的贸易禁令，并同意支付近9亿美元罚金。
路透上海3月5日 - 中国石化集团(0386.HK) (600028.SS)董事长傅成玉周二表示，该公司在寻求收购北美石油和天然气资产，以扩大业务的机会。
傅成玉在北京参加人大会议的间隙对路透表示，仍有许多与本地公司合作开发能源资源的机会。
他还表示，美国的投资回报与商业和政治风险因素也比较有利。(完)
(编译 徐文焰;审校)
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路透上海3月29日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8970元附近，较上日贬值约188点。