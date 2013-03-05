中石化仍寻求收购北美油气资产--董事长

路透上海3月5日 - 中国石化集团(0386.HK) (600028.SS)董事长傅成玉周二表示，该公司在寻求收购北美石油和天然气资产，以扩大业务的机会。

傅成玉在北京参加人大会议的间隙对路透表示，仍有许多与本地公司合作开发能源资源的机会。

他还表示，美国的投资回报与商业和政治风险因素也比较有利。(完)

(编译 徐文焰;审校)

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